Desalojo en Parque Delta por incendio dentro de un supermercado; alcalde panista anuncia “medidas”

El fuego se localizó en el interior de la tienda Soriana y motivó que las autoridades llevaran a cabo un desalojo preventivo de visitantes y trabajadores.
domingo, 24 de agosto de 2025 · 16:31

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un incendio fue reportado este domingo en el interior de un supermercado en la plaza comercial Parque Delta, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El fuego se localizó en el interior de la tienda Soriana y motivó que las autoridades llevaran a cabo un desalojo preventivo de visitantes y trabajadores.

“En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido”, reportó la cuenta oficial de los Bomberos en X.

 

 

“En Xochicalco y Obrero Mundial, col. Piedad Narvarte,  @BJAlcaldia, en el interior de la tienda con razón social SORIANA, ubicada en Parque Delta, se suscitó emanación de humo derivado del exceso de cochambre en uno de los extractores; fue controlado por  @Bomberos_CDMX . Sin reporte de lesionados”, informó a su vez la Secretaría de Gestión Integral del gobierno capitalino.

“Como medida de prevención, Se realizó la evacuación de clientes y empleados. Situación controlada”, añadió.

 

 

Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se ve humo saliendo de la plaza.

 

 

 

“Se tomarán las medidas pertinentes”

El alcalde panista de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, aseguró que, tras el incendio, se “tomarán las medidas pertinentes”.

“Personal de #ProtecciónCivil360, #BlindarBJ360 y Bomberos atendieron la emergencia que se presentó en Soriana de Parque Delta, donde se registró un incendio en la cocina. Se tomarán las medidas pertinentes tras la inspección del lugar”, publicó Mendoza en X.

El pasado 12 de agosto la alcaldía Benito Juárez suspendió actividades en la plaza Mitikah luego de que se desplomara un elevador.

