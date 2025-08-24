Desalojo en Parque Delta por incendio dentro de un supermercado; alcalde panista anuncia “medidas”

Personal de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez y Bomberos en el interior del supermercado Soriana en Parque Delta. Foto: @LuisMendozaBJ

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un incendio fue reportado este domingo en el interior de un supermercado en la plaza comercial Parque Delta, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El fuego se localizó en el interior de la tienda Soriana y motivó que las autoridades llevaran a cabo un desalojo preventivo de visitantes y trabajadores.

“En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido”, reportó la cuenta oficial de los Bomberos en X.

En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vcUDyiuNFU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 24, 2025

“En Xochicalco y Obrero Mundial, col. Piedad Narvarte, @BJAlcaldia, en el interior de la tienda con razón social SORIANA, ubicada en Parque Delta, se suscitó emanación de humo derivado del exceso de cochambre en uno de los extractores; fue controlado por @Bomberos_CDMX . Sin reporte de lesionados”, informó a su vez la Secretaría de Gestión Integral del gobierno capitalino.

“Como medida de prevención, Se realizó la evacuación de clientes y empleados. Situación controlada”, añadió.

En Xochicalco y Obrero Mundial, col. Piedad Narvarte, @BJAlcaldia, en el interior de la tienda con razón social SORIANA, ubicada en Parque Delta, se suscitó emanación de humo derivado del exceso de cochambre en uno de los extractores; fue controlado por @Bomberos_CDMX. Sin… — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 24, 2025

Usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se ve humo saliendo de la plaza.

?????? Se incendia panadería al interior de una plaza en la Ciudad de México



Cientos de personas fueron evacuadas de la plaza Parque Delta, en la zona centro-sur de la capital mexicana debido a un incendio.



De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró al interior… pic.twitter.com/HV73JrL0Zh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 24, 2025

??#AlTiempo | Visitantes y empleados de Parque Delta, en Benito Juárez, fueron evacuados tras el reporte de fuego en una tienda.



Servicios de emergencia atendieron el incidente sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas. pic.twitter.com/G62gblgqhe — Morelos al Tiempo Noticias (@morelosaltiempo) August 24, 2025

Se está incendiando el Soriana de parque delta ?? pic.twitter.com/fQB7oJEtJJ — Cyn Kad ?????? (@Cynkad) August 24, 2025

“Se tomarán las medidas pertinentes”

El alcalde panista de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, aseguró que, tras el incendio, se “tomarán las medidas pertinentes”.

“Personal de #ProtecciónCivil360, #BlindarBJ360 y Bomberos atendieron la emergencia que se presentó en Soriana de Parque Delta, donde se registró un incendio en la cocina. Se tomarán las medidas pertinentes tras la inspección del lugar”, publicó Mendoza en X.

El pasado 12 de agosto la alcaldía Benito Juárez suspendió actividades en la plaza Mitikah luego de que se desplomara un elevador.