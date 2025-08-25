Abandonan a dos recién nacidos en menos de 48 horas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En menos de 48 horas, la Ciudad de México registró dos casos de abandono de recién nacidos: uno en los baños públicos de la estación UAM-I, del Metro, y otro en la avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo. En ambos episodios, los bebés fueron resguardados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mañana de este lunes 25 de agosto, un bebé recién nacido fue encontrado en estado de abandono en los baños públicos ubicados en las inmediaciones de la estación UAM-I de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), operadores del C2 Oriente alertaron a oficiales que realizaban un recorrido en la colonia Barrio San Miguel por el llanto del menor, en el área de sanitarios públicos localizados al exterior de la estación. Al llegar al lugar, los policías encontraron al bebé envuelto en una cobija y tendido en el piso del sanitario.

El recién nacido fue resguardado de inmediato y trasladado en una patrulla a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada. En tanto, las autoridades analizan imágenes de videovigilancia para intentar identificar a los responsables y dieron parte al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Aunque la reacción de los oficiales permitió salvaguardar la vida del menor, el caso refleja fallas en la red de protección social y plantea preguntas sobre las condiciones que llevan a una madre o a una familia a recurrir al abandono como única salida. En Iztapalapa —una de las alcaldías con mayores índices de pobreza y violencia— estos episodios revelan el costo humano de la desatención institucional en torno a la niñez y a la maternidad vulnerable.

Abandono de bebé en Tacubaya

Menos de 48 horas antes de la localización del bebe abandonado en Iztapalapa, la madrugada del sábado 23 de agosto, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que sus oficiales resguardaron a un bebe que fue hallado en estado de abandono en la avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: SSC

Las autoridades realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia, gracias a lo cual lograron identificar a una mujer que merodeaba por la zona con el menor en brazos, mientras nerviosa esperaba a alguien.

Después, los oficiales observaron que la mujer junto a un hombre dejaron al bebe y abordaron la estación Tacubaya del Metro, por lo que implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas.

De esa manera, la tarde del 24 de agosto lograron localizar a la pareja, quienes en la entrevista confirmaron que habían abandonado al bebe y huyeron del sitio. Por este motivo, la pareja, ambos de 27 años, fue detenida, informada de sus derechos y presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones y peritajes pertinentes.