Morena puede perder alcaldías en CDMX en 2027, alerta exlíder; así reaccionó la dirigencia local

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que uno de los miembros fundadores de Morena y actual asesor del partido en materia de formación política, Eduardo Cervantes, advirtió que el movimiento guinda podría perder alcaldías en la elección intermedia de 2027, el presidente del partido en la Ciudad de México, Héctor Díaz-Polanco, desacreditó las declaraciones y afirmó que fueron “a título personal”.

Este 25 de agosto, el dirigente local morenista afirmó en conferencia: “Su tarea era informar exclusivamente sobre el plan de formación, pero hizo un conjunto de declaraciones, de enjuiciamiento de la situación del partido a escala nacional que son, por supuesto, y eso quiero aclararlo, opiniones personales”.

Lo anterior lo dijo en referencia a las declaraciones que soltó Cervantes en la conferencia de prensa "La Chilanguera", organizada por diputados del oficialismo el domingo 24 de agosto, cuando afirmó que Morena corre el riesgo de perder la gobernanza en Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco e Iztacalco, a cargo de Circe Camacho, Javier López Casarín, Nancy Núñez y Lourdes Paz, respectivamente.

El también primer dirigente del partido guinda en la capital mexicana apuntó que existe corrupción al interior de la organización política y arremetió contra el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, a quien acusó de ser uno de los actores que “desmanteló” el partido.

Por ello, Héctor Díaz Polanco se pronunció este lunes: “Algunos se han asombrado de esto, pero porque están acostumbrados en sus propios partidos a que no haya libertad de expresión, pero en nuestra nuestro partido hay libertad de ideas, libertad de expresión, aunque no sea el punto de vista del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México, que en relación con el desenvolvimiento de nuestras alcaldías tiene la mejor opinión”.

El político estuvo respaldado por la coordinadora de los diputados locales de Morena, Xóchitl Bravo, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, que declaró: “Está fuerte el movimiento y además la oposición no tiene brújula, entonces, no le demos demasiada importancia a las declaraciones de ayer, que además no son ni de un dirigente del movimiento del partido, fue alguien que estuvo en un cargo en el partido hace ya muchos años, y bueno da su opinión personal, pero de ninguna manera es la opinión ni del partido ni de quienes encabezan este movimiento”.