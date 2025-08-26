Procesan a policía que mató a motociclista tras riña en la Jardín Balbuena; libra prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes 26 de agosto, por el delito de homicidio calificado, un juez de control vinculó a proceso a Julio César “N”, el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fue detenido tras disparar a la cabeza de un civil –identificado como Christopher Huerta– que murió por el impacto.

De acuerdo con reportes periodísticos, la autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para las investigaciones complementarías, así como la medida cautelar de prisión domiciliaria al uniformado, quien también enfrenta una carpeta de investigación administrativa interna en la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC.

Después de la audiencia, que se prolongó por más de tres horas, el representante legal del señalado, Javier Barrera Meneses, explicó a medios por qué el oficial no recibió la medida cautelar de prisión preventiva: “Nosotros argumentamos que la prisión preventiva, ya como se ha dicho, la prisión preventiva oficiosa, pues es inconstitucional, inconvencional, y en cuanto a la justificada, yo consideraba que no era proporcional por el tipo de delito”.

Agregó que el juez se basó en el “principio pro persona”, y reconoció que su estrategia nunca fue “acreditar una legítima defensa”, sino que el delito no se cometió con dolo y fue imprudencial: “No pudimos acreditarlo, pero bueno, estaremos yendo al juicio”.

En tanto, el abogado de la familia afectada por el homicidio, Luis Yasser, dijo: “Tenemos abierto un proceso de investigación complementaria por tres meses, lo agotaremos, aportaremos más pruebas en el tema”.

El pasado 19 de agosto, la SSC informó que sus elementos ejecutaron la detención del policía mencionado, luego de que tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta que circulaba por la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En la riña, el policía disparó contra uno de los motociclistas, Christopher Huerta. En redes sociales se viralizó una grabación en la que se puede ver cómo la víctima y otro sujeto se encontraban sosteniendo una riña con dos oficiales, entre ellos Julio César “N”, quien disparó contra Huerta cuanto lo tenía de espalda, alejándose de él.

Policía de la @SSC_CDMX MATA por la espalda a motociclista tras riña en la Venustiano Carranza



Dos sujetos en moto se negaron a una revisión en la colonia Jardín Balbuena, se liaron a golpes con 2 oficiales, pero al quedar en el suelo, uno de los uniformados le disparó por la… pic.twitter.com/Gz6jHzSlva — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 20, 2025