Difunden nuevo video de pelea en la que policía mató a motociclista (Video)

El momento en el que un policía le dispara en la cabeza al motociclista. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo video de la riña en la que un policía capitalino mató a un motociclista de 21 años tras dispararle en la cabeza fue difundido en redes sociales.

El pasado 19 de agosto ocurrió un altercado entre dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y tres hombres que iban a bordo de dos motocicletas sobre la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el video recientemente difundido, captado por cámaras del C5, se observa a los agentes policiales acercándose a Cristopher Huerta de 21 años, su hermano y su padre, Dionisio Huerta, que se encontraban sobre la vialidad. Los tres hombres hablan con las autoridades cuando segundos después intentan irse del lugar, y los oficiales intentan evitarlo.

Aunque en la grabación no se logra identificar quién comienza la riña, se ven los inicios del enfrentamiento entre los policías y los motociclistas, donde ambos se golpean físicamente a puños y patadas por varios minutos.

#SSC Una riña entre un policía y un motociclista terminó en tragedia, ya que el oficial disparó y privó de la vida a su contrincante. pic.twitter.com/h6dAKlxGHv — MVS Noticias (@MVSNoticias) August 20, 2025

Dionisio Huerta termina peleando directamente con uno de los oficiales identificado como Luis Arturo “N”, y el joven de 21 años con otro de los policías, Julio César “N”, y mientras que el hermano de Cristopher solo miraba la riña.

En otra cámara que captó los hechos se observa el momento en el que el policía identificado como Julio Cesár “N” se encuentra en el suelo, mientras que Cristopher Huerta lo patea. Unos segundos después, el elemento policial dispara con su arma de fuego hacia Cristopher, quien se encontraba de espaldas.

Tras el altercado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a su compañero junto con el arma que detonó y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Por su parte, Cristopher Huerta de 21 años fue trasladado de emergencia a un hospital, donde después perdió la vida debido al impacto de bala que recibió cerca de la cabeza.