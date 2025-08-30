El Consejo Nacional de Nueva Derecha respalda la marcha de “La Resistencia”, convocada por Rojo de la Vega. Foto: @AlessandraRdlv

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- Un día antes de la marcha de “La Resistencia”, convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, el Consejo Nacional de Nueva Derecha se sumó al movimiento de la aliancista: “Saludamos el llamado a la unidad de Alessandra Rojo de la Vega, y señalamos con claridad y firmeza que debemos enfrentar al mal con acciones con valores cristianos”.

En un comunicado, la organización de corte político-religioso hizo un llamado para excluir de la protesta la presencia de símbolos de causas como el feminismo, la lucha por la despenalización del aborto y de la comunidad LGBTTTIQ`+: “Las acciones de Resistencia que sean emprendidas, como las marchas, deben única y exclusivamente portar la bandera de México, y de ninguna manera incluir propaganda de partidos, sindicatos, y mucho menos de movimientos progre-globalistas y de marxismo posmoderno, como el del trapo verde o el supremacismo arcoíris”.

Dentro de solo un párrafo, el Consejo se refirió a la relación que sostienen los conservadores con la alcaldesa de la joya de la corona: “Es católica y nos da esperanza que actúe como tal, como lo que es, una líder en un país de 114 millones de cristianos, siendo así entonces una digna y fiel representante de los valores de la mayoría y no solo de algún colectivo, o solo de "las mujeres" (el feminismo no debe plantearse jamás como contra los varones)”.

Y señaló que “hoy está en juego que México siga siendo una República o se consolide una dictadura socialista ligada al crimen”. En ese contexto, consideró que la resistencia ciudadana debe distinguirse “por ser un alto contraste frente a las prácticas autoritarias, antidemocráticas, corruptas y anticristianas de Morena”.

El movimiento expuso que la oración y los valores religiosos deben colocarse al centro de la movilización social y consideró que la oposición en 2024 “topó con pared” al elegir como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez, a quien calificaron como cercana ideológicamente a la izquierda.