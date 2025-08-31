Estragos en Coyoacán e Insurgentes Sur por las lluvias; reportan 22 inundaciones en CDMX (Video)

Inundación sobre Eje 10 Sur a la altura de cerro Tlapacoyan, colonia Copilco Universidad. Foto: @OVIALCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México informó que las lluvias de este domingo 31 de agosto, las cuales superaron los 4.6 millones de metros cúbicos, provocaron al menos 22 inundaciones y 16 árboles caídos, principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las autoridades aplicaron el “Plan Tlaloque”.

En una tarjeta informativa, las autoridades precisaron que elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) auxiliaron con la caída de una barda en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, así como en la caída de un árbol, en la alcaldía Tlalpan.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa, compartió un video en X en el que aparece sobre la avenida Periférico, entre San Jerónimo y Barranca del Muerto, donde informó que atendieron dos encharcamientos en ambos sentidos de la vialidad, con el apoyo de equipos vactor para desalojar el agua acumulada.

La titular de la @SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa @VenegasUrzua, se encuentra en Periférico Sur, donde a causa de las #lluvias de esta noche, se registraron encharcamientos en ambos sentidos de la vialidad.



Servicios de atención de emergencias, laboran en el sitio para abatir los… pic.twitter.com/FHWgUrxkfX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2025

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó en la capital mexicana un equipo operativo de 52 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas, además de 58 vehículos de emergencia.

Sobreviví la inundación de Av. Universidad entre Vitto Alessio Robles y Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán.#UnaCamisetaQueDiga pic.twitter.com/8ZT256bROM — Eugenia Callejas (@LOMMX) September 1, 2025

En X, SEGIAGUA publicó los puntos en los que sus elementos auxiliaron a la población con las afectaciones ocasionadas por la lluvia:

Encharcamiento en la calle Fraternidad, esquina con avenida San Jerónimo, en la colonia La Otra Banda, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Encharcamiento en el Cerro Acasulco, de la alcaldía Álvaro Obregón

Anegación en Periférico, esquina Yucatán, de la colonia, Ermita Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón

Encharcamiento en la Escuela Primaria Reino de Jordania, ubicada en la colonia Copilco Universidad, de Coyoacán.

Anegación en domicilio ubicado en Río San Ángel #429, de la colonia Atlamaya, en la alcaldía Álvaro Obregón

Lavado de predios afectados por las lluvias posterior al desazolve en colonia Atlamaya.

Encharcamiento en el Circuito Escolar y Circuito Deportivo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Coyoacán.

Encharcamiento en el Eje 10 Sur, a la altura de Cerro Tlapacoyan, de la colonia Copilco Universidad, en Coyoacán.

Lavado de vialidad y banqueta en la Calle Río San Ángel, esquina con Angelina, en la colonia San Angel Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) atendió la caída de dos postes y dos cortocircuitos.

Además, en redes sociales circulan videos de los autos circulando por la avenida Insurgentes Sur, mientras por la calle se ve una corriente de agua con más de 10 centímetros de profundidad, la cual ocasionó afectaciones viales.

Así Insurgentes Sur, tras la fuerte lluvia de esta tarde. #Video ?????? pic.twitter.com/U0aWN03AwJ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 1, 2025

Caos e inundación en Revolución e Insurgentes Sur pic.twitter.com/4pyMJVx6FU — Mariana Re. Ascencio (@marianareas) September 1, 2025

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, en Álvaro Obregón se registraron las mayores precipitaciones, pues se alcanzaron 53 milímetros de agua en la estación Tanque Lienzo, 51 mm en Universidad y 27.25 mm en Tarango.

La noche de este domingo, en la capital mexicana se mantiene la Alerta Roja por lluvias fuertes y caída de granizo en Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras.

La Alerta Naranja se activó en Cuajimalpa y la Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.