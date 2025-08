Vecinos rechazan zona de tolerancia de consumo de mariguana en la Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de 24 horas de que el Gobierno de la Ciudad de México habilitó una zona de tolerancia de consumo de mariguana en el Parque la Concepción, de la alcaldía Cuauhtémoc, habitantes de la zona bloquearon el cruce de la calle Belisario Domínguez y Eje Central Lázaro Cárdenas, para denunciar que dicho espacio aumenta su percepción de inseguridad y los expulsa de los espacios públicos.

Los inconformes argumentaron que no es viable promover un espacio de consumo de cannabis en el parque mencionado, debido a que por ahí circulan menores de edad que estudian en tres escuelas ubicadas por la zona.

Además, denunciaron que las autoridades de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) buscaron entablar un diálogo con colectivos de consumidores, mientras que los vecinos no fueron consultados para determinar si en el Parque de la Concepción sería bien recibido el uso lúdico de mariguana.

19:20 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez,@AlcCuauhtemocMx, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma y Congreso de la Unión. pic.twitter.com/ZYf23ggMiO — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2025

Los habitantes bloquearon la circulación en Eje Central con pancartas en las que escribieron las consignas: “Queremos respeto al parque de los niños, no al 420”, “Los niños tienen derecho al parque y a no oler mariguana”. Una mujer incluso llevó a su perro con un letrero colgado: “No me quiten mi espacio a donde voy a hacer pipi”.

Entre la mañana y la tarde de este martes 5 de agosto, la avenida estuvo bloqueada por más de tres horas, entonces, los manifestantes retiraron la protesta para ingresar a una mesa de diálogo con el subsecretario de concentración política, Fadlala Akabani.

??#AlMomento | Permanece el bloqueo en Eje Central y Belisario Domínguez, CdMx, vecinos se manifiestan en contra del plantón de libre consumo reubicado en la plaza de La Conchita. ??



?? Créditos: Javier Ríos pic.twitter.com/1fO4DcikV8 — @telediario (@telediario) August 6, 2025

Sin embargo, no lograron establecer un acuerdo y retomaron el bloqueo tras la negociación con las autoridades, para exigir el retiro “inmediato” de la zona de consumo lúdico de mariguana, pues aseguraron que aumentó la percepción de inseguridad y se han visto afectados los comercios de la zona.