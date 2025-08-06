LordElevador: Captan golpiza de un sujeto a una mujer dentro de un ascensor en Cuajimalpa

El video captado por las cámaras de seguridad. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre fue captado por las cámaras de videovigilancia de un elevador mientras golpeaba en repetidas ocasiones a una mujer indefensa frente al ataque, en la exclusiva Residencial Avivia, de la colonia Lomas de Chamizal, en la alcaldía de Cuajimalpa.

La grabación se viralizó en redes sociales y causó la indignación de los usuarios, quienes bautizaron al agresor como “Lord elevador”.

En las imágenes se puede apreciar cómo el hombre arrastra a su víctima al interior del elevador contra su voluntad.

Mientras ella se encuentra desorientada, el sujeto presiona rápidamente los botones del elevador y voltea para golpearla, la tira al piso, la patea y le arrebata su celular.

La mujer comienza a proteger su cabeza y estirar su brazo para mantenerlo lejos de ella, pero él la golpea una vez más en las costillas hasta que se abre la puerta y los dos abandonan el espacio, él antes que ella.

De acuerdo con reportes periodísticos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya abrió una carpeta de investigación por los hechos.