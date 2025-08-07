Avanza dictamen que reconoce a animales como seres sintientes en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reconoce a los animales como seres sintientes en lugar de bienes inmuebles o bienes mostrencos, como lo establece el Código Civil del Distrito Federal.

El dictamen, aprobado por unanimidad durante una sesión virtual este 5 de agosto, plantea modificaciones al Código Civil del Distrito Federal para que los animales sean reconocidos como seres sujetos de consideración moral y trato digno, lo cual amplía la posibilidad de iniciar procesos civiles en su defensa.

De acuerdo con los legisladores, lo anterior ofrece legitimidad legal a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, pues constituye un respaldo jurídico para la protección legal de los animales y la lucha contra su maltrato.

El dictamen que aprobó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia podrá ser sometido a votación en el pleno del Congreso la próxima semana durante un periodo extraordinario.

En caso de ser aprobado, determinará lo siguiente: “La protección y el bienestar de los animales se regirá por lo que disponga la legislación y la normativa aplicable, así como por lo dispuesto en este Código, en todo aquello que sea pertinente y en la medida en que sea compatible con su naturaleza”.

Este martes, el diputado morenista, Alberto Martínez Urincho, se pronunció sobre el tema: “Tienen el derecho a no ser considerados cosas, en consecuencia, y atendiendo la norma constitucional local, resulta contradictorio jurídica y biológicamente seguir catando en nuestro Código Civil a los animales como bienes muebles e inmuebles”.

En tanto, la legisladora que preside la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, Elvia Estrada, refirió: “Más allá de las creencias y opiniones, no podemos dejar de considerar que es un hecho científico y probado que los animales son seres sintientes y, por consiguiente, conscientes”.