PAN busca imponer penas de seis a 12 años de cárcel por despojo con violencia o engaños en la CDMX

El legislador y vicecoordinador de la bancada panista en el Congreso de la CDMX, Diego Garrido, quien presento una iniciativa para endurecer la penas por el delito de despojo en la entidad. Foto: Facebook: Diego Orlando Garrido López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el Congreso de la Ciudad de México, el diputado panista, Diego Garrido, presentó una iniciativa para endurecer las penas contra quienes cometan el delito de despojo en esta entidad.

Garrigo pretende modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal, con el objetivo imponer penas de seis a 12 años de cárcel y una multa de 200 a 600 unidades de medida y actualización (UMA) a quien resulte responsable del delito de despojo por medio de engaños, violencia física o moral.

El también vicecoordinador parlamentario del blanquiazul propuso que las penas aumenten de 11 a 22 años de prisión contra los responsables de despojo en pandilla, cuando el delito sea cometido en agravio de adultos mayores o en áreas protegidas, así como cuando los criminales usurpen la identidad de los propietarios o si en el despojo participa un servidor público.

En sesión de la Comisión Permanente, Garrido argumentó que el endurecimiento de las penas sentaría un precedente ante la sociedad sobre la gravedad del despojo, al demostrar que el sistema de justicia manifiesta disposición a erradicar estas conductas:

“El aumentar las penas para los invasores es un mensaje para los segmentos poblacionales mayoritarios de que la justicia es para todos y que el patrimonio que generaron con el trabajo de años es defendido por el Estado”

Durante su intervención precisó: “Las demarcaciones en donde se comete más el despojo son Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, y son en estas zonas donde más se aglomeran los sectores sociales más desfavorecidos y con menor capacidad económica”.