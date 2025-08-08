Autoridades del Metro y municipio de La Paz acuerdan medidas contra interrupciones en el servicio

La Línea A del Metro al lado de encharcamientos que provocaron que se suspendiera el servicio la noche del pasado 31 de julio. Foto: Cuartoscuro / Daniel Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro participó en una mesa de trabajo con el municipio mexiquense de La Paz, para mitigar el impacto de las precipitaciones pluviales en las estaciones de la Línea A, cuyo servicio se ha visto interrumpido en varias ocasiones durante esta temporada de lluvias.

En su cuenta de X, el titular del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la mesa se dio en seguimiento a las instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer la colaboración con municipios y alcaldías vecinas.

En la misma red social, el gigante naranja precisó que, en coordinación con autoridades del Estado de México, realizarán trabajos de desazolve y prevención para evitar que se genere acumulación de agua en las instalaciones de la Línea que conecta Pantitlán con el municipio de Los Reyes la Paz.

Lo anterior se dio luego de que se reportaron fallas que requirieron en tres días, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, la suspensión del servicio en la Línea A.

Primero, el 29 de julio, se mantuvieron cerradas por más de 16 horas las estaciones Los Reyes y La Paz, a causa de una falla en la catenaria, que sufrió una sobretensión a causa de las lluvias, por lo que presentó una ruptura y una deformación en los postes de soporte.

Al día siguiente, las precipitaciones en la capital mexicana causaron encharcamientos al interior del Metro y se suspendió el servicio en el tramo que va de la estación Guelatao a Santa Marta.

El 4 de agosto, el Metro volvió a suspender el servicio en las estaciones Los Reyes y La Paz, una vez más por una falla en la catenaria, la cual requirió trabajos que se prolongaron hasta la mañana siguiente, cuando la Línea A retomó su operación habitual.