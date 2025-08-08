El Consejo de Nueva Derecha dice que Clara Brugada “construye una ciudad de mariguanos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo de Nueva Derecha reaccionó a la instalación de tres puntos de tolerancia al consumo de cannabis en la capital mexicana: “La jefa de Gobierno (Clara Brugada) construye una ciudad de mariguanos, vagos y narcomenudistas”.

La organización religiosa y conservadora arremetió contra la dirigente local morenista, tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de establecer tres puntos donde es posible consumir cannabis bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC):

“El gobierno de Brugada usa nuestros impuestos para fomentar la drogadicción, el narco-menudeo, y la vagancia (...) Nos oponemos no sólo a la reubicación de tres “centros 4:20” (puntos cannábicos) -y a los nueve en total que ya suman- sino a que el gobierno habilite con nuestros impuestos espacios de perdición, declive moral y enfermedad”.

“¿Quieren quedar bien con los narcos?”, cuestionó el Consejo en un comunicado en el que también señaló al Gobierno capitalino por buscar un acuerdo con grupos de consumo y no con los habitantes de las zonas donde se instalaron los puntos de tolerancia, en el Monumento Simón Bolívar, en la Plaza de la Concepción, y la Plaza de la Lectura José Saramago.

“Exigimos un cambio a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, mediante la cual se elimina la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo del cannabis y tetrahidrocannabinol (THC)”, agregó bajo el argumento de que el estudio sobre las prácticas y preferencias de la regulación de Cannabis en México muestra que más del 60% de la población en México está en desacuerdo con el consumo de mariguana, su uso lúdico y legalización”.

El Consejo de Nueva Derecha sentenció: “No queremos que nuestros impuestos se usen para habilitar y “supervisar” espacios para drogarse, mientras que nuestras comunidades carecen de espacios deportivos, educativos y artísticos, hay inseguridad creciente y abandono del espacio público”.