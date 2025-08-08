Graban asalto a conductor en Constituyentes y Circuito Interior (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos sujetos que portaban cascos de motociclistas asaltaron a un automovilista que estaba detenido en el semáforo entre Constituyentes y Circuito Interior en la colonia San Miguel Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde otro vehículo una persona logró captar el asalto en un video que dura 12 segundos. “Sí, los están asaltando”, se escucha de fondo.

Todo ocurrió la mañana del miércoles 6 de agosto, cuando los dos sujetos se acercaron al coche, abrieron la puerta del conductor y le arrebataron sus pertenencias al hombre que estaba manejando.

En el video que circuló por redes sociales es posible observar al conductor forcejear durante unos segundos con los asaltantes, para después soltar sus cosas. Posteriormente, los dos sujetos ambos cubriendo sus rostros con cascos de motocicleta y portando sudaderas —de color rojo y negro— huyeron corriendo, y antes de que se corté el video se pierden de vista detrás de un camión de carga.

“¡Sí, lo está asaltando… hijos de put…!”



Captan asalto a automovilista en Av. Constituyentes y Circuito Interior. #CdMx. #SiLosReconocesDenúncialos #Video ?????? pic.twitter.com/iG4bj3lEqW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 6, 2025

En la publicación de X (antes Twitter) en la que se difundió el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respondió al suceso y afirmó que se investiga el robo.

“Personal de esta Secretaría tomó conocimiento de los hechos ocurridos la mañana de este miércoles 06 de agosto y ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable”, informó la SSC CDMX.

¿Cómo prevenir asaltos al conducir en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México los asaltos a conductores con o sin violencia, se pueden presentar a cualquier hora, incluso a la luz del día, como sucedió en este caso. Por ello, se recomiendan algunas medidas de seguridad para prevenir esta situación.

Conducir siempre con ventanas cerradas y seguros puestos.

No dejar objetos de valor a la vista, como bolsas, mochilas o celulares. Se recomienda guárdalos en la cajuela o debajo de los asientos.

Mantenerse alerta: Es importante evitar utilizar el celular incluso en los asaltos o cuando el tráfico detiene la circulación, ya que muchas veces los asaltantes aprovechan estos momentos para actuar.

Observar constantemente los espejos retrovisores para detectar cualquier conducta sospechosa.

Planear la ruta de antemano y utilizar calles iluminadas y transitadas, evitando en la medida de lo posible calles solitarias o con antecedentes de robos.

En los semáforos, dejar espacio con el automóvil de adelante (aproximadamente medio coche) para poder maniobrar si es necesario.

Prestar atención a zonas con alto índice delictivo o puntos ciegos (puentes, túneles, semáforos conflictivos).

Utilizar aplicacionescomo Waze o Google Maps para consultar reportes de seguridad o incidentes en tiempo real.

No estacionarse en lugares oscuros o sin vigilancia y no permanecer dentro del vehículo.

¿Qué hacer ante un intento de asalto?

En ocasiones, incluso tomando precauciones se puede ser víctima de un intento de robo o asalto. En esa circunstancia, expertos recomiendan no oponer resistencia, especialmente si los asaltantes están armados.

Así mismo, se aconseja conservar la calma, evitar realizar cualquier movimiento brusco y no mirar directamente a los agresores.

Si es posible, prestar atención a detalles que permitan identificar a las personas que estén cometiendo el delito como el tipo de vehículo en el que viajan, las placas o alguna prenda que destaque. En el caso de sufrir un asalto es importante denunciar al 911 o a la autoridad local.