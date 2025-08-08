Recuperan cuatro hectáreas invadidas en la zona boscosa de Los Dinamos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin precisar cuántas personas fueron desalojadas, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que autoridades de la capital mexicana recuperaron cuatro hectáreas invadidas en la zona boscosa de Los Dinamos, ubicados en la alcaldía Magdalena Contreras.

En un comunicado, la dependencia precisó que se intervinieron 10 hectáreas, cuatro de ellas ocupadas ilegalmente por construcciones en el paraje Tetechilpa, perteneciente al pueblo de La Magdalena Atlitic.

También detalló que el operativo se realizó el pasado 7 de agosto a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCorenadr), en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Obras y Servicios (SOBSE), de Gobierno (SECGOB), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBIEN), la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA), y la Secretaría de Atención Ciudadana y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

La Sedema recordó que Los Dinamos son una de las zonas más importantes del Bosque de Agua y del suelo de conservación de la Ciudad de México, por lo que cuenta con 2 mil 429 hectáreas protegidas como Suelo de Conservación: “Este territorio alberga una gran biodiversidad, incluyendo especies endémicas de flora y fauna como ajolotes de montaña, teporingos, ratones de campo, codornices arlequín, halcones, gorriones zacateros, colibríes y conejos silvestres.”.