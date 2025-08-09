Brugada anuncia nuevo apoyo de 8 mil 500 pesos mensuales; ¿quiénes pueden solicitarlo?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció que tendrá un nuevo apoyo social con el que dará 8 mil 500 mensuales durante un año a personas de 30 años en adelante que habiten en zonas declaradas Territorios de Paz, que sean el único proveedor económico de la familia, no cuenten con empleo formal y tengan hijos menores de edad.

Los beneficiarios además serán capacitados de forma técnica y laboral directamente en empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales, para facilitar su reincorporación al ámbito laboral.

Sobre lo anterior, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró: “Estamos echando a andar un programa igualito al de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no para jóvenes, sino para personas de 30 años en adelante (...) los va a apoyar para que de inmediato puedan tener un empleo en la empresa que ustedes escojan, y con un apoyo de más de 8 mil 500 pesos, durante un año

En una tarjeta informativa, la administración encabezada por la morenista dio a conocer que el apoyo social tendrá como adjetivo familias que cuenten con un solo ingreso monetario. También explicó que los Territorios de Paz son las colonias donde se registran altos índices de denuncias por ilícitos.

Sin embargo, no precisó en qué fechas dará a conocer las bases oficiales para que los interesados se inscriban.