Así fue el momento exacto de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México compartió imágenes en las que se puede apreciar el momento exacto en el que explotó una pipa de gas de 49 mil 500 litros, sobre el Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

En las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de la capital mexicana, se puede apreciar que una nube de gas comienza a expandirse sobre las avenidas. Entonces, segundos después, se ve el comienzo de la explosión que se dispersa por las mismas áreas donde se propagó el gas.

En redes sociales se difundieron más imágenes que muestran a varias personas que estuvieron cerca de la explosión de una pipa de gas de 49 mil 500 litros en Iztapalapa, con la ropa parcialmente quemada o consumida por el fuego y afectaciones en la piel.

En las imágenes se puede ver que los cuerpos de los afectados presentan quemaduras visibles en brazos, piernas y rostro, y algunos tienen la piel enrojecida, con ampollas y heridas expuestas. Se observan desorientadas, con gestos de dolor y confusión, mientras intentan mantenerse en pie o son ayudadas por otras personas presentes en la escena.

Al fondo, se perciben escombros y restos del vehículo afectado, con humo o llamas reducidas, que refuerzan la magnitud del accidente. La escena transmite la urgencia de atención médica y la gravedad de las lesiones sufridas por los afectados.

En X, la periodista Janeth León compartió una fotografía en la que se puede ver a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cargando a un niño, mientras lo acompaña una mujer que camina con la ropa totalmente consumida por las llamas, sin pelo y desprendimiento de la epidermis en brazos, piernas y cabeza.

Una grabación compartida por varios usuarios en la misma red social muestra a dos motociclistas que también resultaron con quemaduras, con la ropa quemada, parados junto a sus vehículos, mientras otras personas intentaron auxiliarlos.

Otro video que fue compartido por varias cuentas y por el propio equipo de comunicación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, muestra a un hombre sin playera, con desprendimientos de piel a causa de las quemaduras, relatando su experiencia en la explosión: “Hay gente que se quemó dentro de sus carros, te lo juro, niños, estuvo bien feo, pero no supe bien qué pasó”.