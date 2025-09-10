Aún se desconocen las causas exactas de la muerte de la señora Elisa: Brugada

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que aún se desconocen las causas exactas de la muerte de Elisa, una mujer de 88 años que falleció ahogada en su casa de la colonia Lomas Altas de Padierna Sura, en la alcaldía Tlalpan, tras lluvias del pasado 7 de septiembre.

En conferencia, la mandataria capitalina aseguró que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinar si su deceso estuvo directamente relacionado con las precipitaciones.

“Esperando los resultados todavía de la investigación, de la persona, de la mujer de 88 años, que murió en cuanto a las lluvias, no sabemos si estrictamente fue por eso”, mencionó Brugada al ser cuestionada sobre el fallecimiento.

Y agregó: “A mí me parece que el tema de las lluvias debe ponernos alerta a todas y a todos. No sólo al gobierno, también a las familias, también a todos los que tenemos familiares grandes y que sabemos que estamos en una situación, en un lugar difícil, en donde puede haber algún accidente, alguna situación, que pueda provocar un accidente”.

De acuerdo con reportes periodísticos, tras las intensas lluvias del domingo pasado, el nivel del agua en la vivienda –que se encuentra por debajo del nivel del suelo– alcanzó los dos metros, por lo que la adulta mayor quedó atrapada y varios habitantes de la colonia intentaron ayudarla, sin éxito.

Según la información difundida en medios, en el lugar se presentaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que determinaron como causa preliminar de muerte el probable ahogamiento, sin embargo, Brugada no habló sobre ese detalle este martes 9 de septiembre y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no ha emitido información al respecto.

La jefa de Gobierno también fue cuestionada sobre la existencia de más víctimas mortales por las intensas lluvias, que han sido calificadas como históricas por su propia administración, pero no respondió.