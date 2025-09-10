Brugada reporta tres muertos y 70 lesionados por explosión de pipa: esta es la lista de heridos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al filo de las 19:00 horas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció un saldo preliminar de las personas afectadas tras la explosión de una pipa de gas de 49 mil 500 litros sobre el Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa: “70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos”.

En conferencia desde el lugar de los hechos, la morenista precisó: “Hay varios niños, eso vamos a tener que hacer cortes, mayor información posteriormente, tenemos niños, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores”.

Brugada dijo que con apoyo del área de salud del Gobierno Federal construyeron una lista en la que se contemplaron los nombres de las personas afectadas y el hospital donde están siendo atendidas, aunque la información puede cambiar debido a traslados hospitalarios que lleguen a requerir los pacientes:

“Consideramos muy importante que lo que tenemos pueda ser dado a conocer, porque hay mucha inquietud en la población de quienes resultaron, hay preocupación por los familiares”.

Mientras la mandataria capitalina daba dicho mensaje, en su cuenta de X publicó la lista mencionada, con los nombres de los 70 lesionados.

En su mensaje a medios, Brugada detalló que además tienen registro de 28 vehículos siniestrados. En tanto, la pipa que volcó y provocó el accidente ya no presenta un riesgo para la sociedad.

La dirigente local agregó: “Lo que nos queda es lo siguiente, primero concluir el peritaje, ya inició el peritaje hace varias horas, esto lo está haciendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)”.

PIPA OPERABA PARA LA EMPRESA SILZA

La jefa de Gobierno dijo que el nombre de la empresa con la que operaba la pipa de gas es Silza, subsidiaria de Grupo Tomza: “Ya se está en contacto con ellos y también se está en contacto con la aseguradora”.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad y del Estado de México apoyarán a las personas que resultaron afectadas: “Para que se cumplan con los apoyos debidos, de acuerdo con los derechos que les corresponden”.

Brugada estuvo acompañada del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, quien aclaró que el chofer de la pipa sigue con vida y fue trasladado a un hospital para su atención médica.