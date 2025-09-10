CDMX pone a disposición número telefónico para localizar a afectados por la explosión de pipa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México facilitó el número telefónico 55 56 83 22 22, para la búsqueda de familiares afectados por la explosión de una pipa de gas en la calzada Ignacio Zaragoza y el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El equipo de comunicación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que las personas interesadas podrán marcar el número referido y una operadora del área de Protección Civil atenderá la llamada para brindar información de la persona que busquen localizar.

Lo anterior ocurre luego de que la tarde de este miércoles 10 de septiembre una pipa de gas volcó sobre la calzada Ignacio Zaragoza y el Puente de la Concordia, dejando un saldo de 70 personas lesionadas y tres fallecidas.