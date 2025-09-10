Estragos en cuatro alcaldías de CDMX por las lluvias en noche y madrugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las lluvias registradas la noche del martes y madrugada del miércoles 10 de septiembre provocaron al menos 80 encharcamientos, la caída de nueve árboles y un poste, un cortocircuito y afectaciones en viviendas de distintas alcaldías de la Ciudad de México, principalmente en Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón y en Cuauhtémoc.

El Gobierno capitalino informó en un comunicado que las emergencias fueron atendidas con el operativo Tlaloque que movilizó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) con 156 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de drenaje, apoyados por 50 vehículos de bombeo, hidroneumáticos y grúas para atender emergencias.

Pese a la magnitud de las precipitaciones —más de 19.8 millones de metros cúbicos acumulados en toda la capital—, los niveles de presas, cauces y canales se mantuvieron estables.

Según reportes del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), las colonias más afectadas se encuentran en los límites de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, así como en Álvaro Obregón, donde el agua ingresó a algunos inmuebles.

Laboramos en el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 1500 m², en Av Insurgentes Sur esquina Las Flores, colonia La Fama, en @TlalpanAl@JefeVulcanoCova#Tlaloque2025 pic.twitter.com/0Mi7P2rduK — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 10, 2025

Las estaciones pluviométricas reportaron máximos de precipitación de 72.25 mm en Planta Picacho Periférico y 62.25 mm en Bosque de Tlalpan, ambas en Tlalpan; 66.25 mm en El Molino, Iztapalapa; y 51 mm en Foro Cultural Magdalena Contreras.

Ante los pronósticos, se desplegaron puntos de guardia con personal técnico en todas las alcaldías. La SGIRyPC activó alerta roja en Tláhuac y Tlalpan por lluvias de 50 a 70 mm, naranja en Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras y Xochimilco (30 a 49 mm), y amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta (15 a 29 mm).

Entre los incidentes atendidos destacan la caída de un poste y un cortocircuito reportados por los Bomberos, así como la remoción de una rama de cinco metros de un olmo en la colonia Buenavista, Cuauhtémoc, a cargo de la SGIRyPC. Las vialidades más afectadas fueron la Picacho-Ajusco, De las Fuentes, Santa Teresa, tramos de Periférico y Calzada del Hueso, donde se registraron encharcamientos que complicaron la circulación.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó la suspensión temporal del tramo de Tasqueña a Las Torres y el mantenimiento del servicio del Tren Ligero de Las Torres al Estadio Azteca.