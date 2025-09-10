Explota pipa de gas en el puente La Concordia de Iztapalapa (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este miércoles se registró una explosión sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la explosión ocurrió en una pipa de nueve mil 500 litros de capacidad.

En redes sociales circularon videos de las llamaradas y de personas con quemaduras caminando sobre la avenida. Hasta el momento se reportan 18 personas lesionadas, así como 18 vehículos afectados.

La circulación se mantiene cerrada desde la zona de Tepalcates en la calzada Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa en ambos sentidos desde la Av. Las Torres.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que continúa labor de servicios de emergencia para sofocar incendio.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó en su cuenta en X que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del organismo, Laura Vázquez Alzúa se dirige al lugar para coordinar la Misión Eco.

Información en desarrollo...