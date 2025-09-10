ISSSTE atiende a 26 lesionados por la explosión de la pipa en Iztapalapa

Zona de la explosión en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que en esa dependencia han atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la tarde de este miércoles.

El funcionario detalló que, de ese total, 13 ya fueron dados de alta por mejoría o por lesiones leves.

A continuación, se detallan los hospitales y las personas que son atendidas tras la explosión:

-Hospital Morelos y Pavón. 14 pacientes: 10 fueron dados de alta con lesiones leves y cuatro siguen hospitalizados. De estos, dos son derechohabientes y dos, no derechohabientes). Todos está estables.

-Hospital Ignacio Zaragoza. Ocho pacientes: cuatro hombres, de los cuales uno es menor de edad, y cuatro mujeres. De estos, cinco están estables y tres se reportan muy graves. De esos tres, una persona tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada en la ambulancia, pero lograron reavivarla.

-Hospital Tláhuac: Un paciente hombre reportado grave.

-Clínica Ermita Zaragoza: Tres pacientes, ya dados de alta por mejoría, luego de que tenían “lesiones muy menores”.