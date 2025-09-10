Reabre la estación Santa Marta del Metro tras explosión de pipa en el Puente de la Concordia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estación Santa Marta, en la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, retomó operaciones luego de que se mantuvo cerrada por más de una hora y media a causa de la explosión de una pipa de gas de 49 mil 500 litros, sobre el Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Este miércoles 10 de septiembre, el titular del Metro, Adrián Rubalcava, notificó en su cuenta de X a las 16:33 horas que la estación mencionada se reabrió a los usuarios, por lo que todas las estaciones de la Línea A se mantienen abiertas y en operación, “con circulación continua de trenes”

Poco más de una hora y media antes, el funcionario había informado en la misma red social: “Derivado del incendio de un vehículo en las inmediaciones de la estación Santa Marta, de la Línea A, se determinó el cierre de la estación hasta nuevo aviso. Personal de emergencias labora en la zona, al exterior”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ascendió a 57 el número de personas lesionadas tras la explosión; 19 están en situación grave.