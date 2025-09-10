Son 57 los heridos por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia; 19 están graves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ascendió a 57 el número de personas lesionadas tras la explosión de una pipa gas de 49 mil 500 litros, sobre el Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

En entrevista desde el lugar de los hechos, la mandataria capitalina precisó que 19 de los lesionados se encuentran graves, sin que hasta el cierre de esta publicación las autoridades hayan registrado personas fallecidas.

Brugada precisó que 12 personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, nueve al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del Seguro Social de Los Reyes La Paz, 15 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) José María Morelos y Pavón, un lesionado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, cinco fueron trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación, y uno más al hospital Rubén Leñero.

También compartió que ante la emergencia se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de la alcaldía Iztapalapa, del Heroico Cuerpo de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Marina (SEMAR), la Policía del Estado de México, y la Secretaría de Protección Civil del Estado de México.

Además, participaron elementos de los municipios de Los Reyes la Paz, Valle de Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Neza y Texcoco.

Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, añadió que se están apostando ambulancias en los hospitales con el objetivo de que, en caso de que los pacientes graves requieran traslado, se ejecute por tierra o por aire según las necesidades: “La Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad va a estar al tanto de cada uno de los lesionados, dándole seguimiento y apoyando a las familias”.

El funcionario añadió: “Al fondo sigue habiendo trabajos para terminar de apagar el fuego y enfriar la pipa y en ese momento podremos tener más información sobre si hay o no alguna persona al interior”.

Y compartió que a través de las cámaras de videovigilancia tuvieron conocimiento de personas que abandonaron sus vehículos con fuego en el cuerpo.