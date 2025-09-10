Suman cuatro muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Explosión. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Antes de las 23:00 horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa ascendió a cuatro, mientras que el número de lesionados llegó a 90.

La jefa de gobierno Clara Brugada, informó que "al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados".

"Se han dado de alta a 10 personas", anunció la mandataria en su cuenta de X.

Brugada recordó que para información de personas lesionadas está a disposición el número 55 5683 2222.

Juan Carlos Sánchez Blas, Eduardo Noe García Morales, Juan Antonio Hernández Betancourt y una persona aún sin identificar, son las personas fallecidas, hasta este momento.

El organismo, encabezado por Bertha Alcalde Luján, aseguró que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México investiga las causas de la explosión ocurrida la tarde del 10 de septiembre, a las 14:25 horas, debajo del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza. En un comunicado precisó que 32 vehículos resultaron afectados luego de que se presentó una fuga de gas en la pipa, lo que originó la explosión y una fuerte onda expansiva.

La Fiscalía capitalina compartió que las personas lesionadas ya reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, y agregó que “diez de ellas ya han sido dadas de alta”.

En el lugar de los hechos se desplegó personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar indicios y determinar la causa del incidente.

Los elementos de la FGJCDMX también trabajan en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), a fin de determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, su personal se encuentra brindando contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social a los afectados y sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) local.

En conferencia desde el lugar de los hechos, la morenista precisó: “Hay varios niños, eso vamos a tener que hacer cortes, mayor información posteriormente, tenemos niños, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores”.

PIPA OPERABA PARA LA EMPRESA SILZA

La jefa de Gobierno dijo que el nombre de la empresa con la que operaba la pipa de gas es Silza, subsidiaria de Grupo Tomza: “Ya se está en contacto con ellos y también se está en contacto con la aseguradora”.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad y del Estado de México apoyarán a las personas que resultaron afectadas: “Para que se cumplan con los apoyos debidos, de acuerdo con los derechos que les corresponden”.

Brugada estuvo acompañada del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, quien aclaró que el chofer de la pipa sigue con vida y fue trasladado a un hospital para su atención médica.