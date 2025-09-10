Trabajos para liberar vialidad en zona de explosión se prolongarán toda la noche

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajarán durante la noche de este miércoles 10 de septiembre para liberar las afectaciones viales ocasionadas por la explosión de una pipa de gas sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

A las 19:00 horas, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el jefe de la policía, Pablo Vázquez, precisó que en las siguientes dos horas los elementos policiales concluirán las primeras maniobras para liberar las vialidades: “Ya hemos retirado 10 vehículos tipo Sedán que fueron afectados, fueron trasladados a los depósitos vehiculares de la Secretaría, se tiene un registro de cada uno de ellos para futuras acciones de reclamo y lo que toque en término de relaciones con las aseguradoras”.

En conferencia desde el lugar de los hechos, Vázquez reconoció que las maniobras para retirar la pipa siniestrada son las que tomarán más tiempo. Además, tendrán que retirar dos camiones pesados que se vieron afectados. Uno de ellos transportaba cemento y el otro cartón para reciclaje: “Vamos a hacer una maniobra parcial para retirarlos y despejar parcialmente la vía, de forma que se pueda ir abriendo de manera parcial y posteriormente retirar los vehículos”.

Lo anterior, según detalló, implicará que los oficiales descarguen la mercancía que trasladaban: “La primera parte nos llevará cerca de dos horas y ya el retiro completo de los vehículos con la maniobra de descarga se hará en el transcurso de la noche”.