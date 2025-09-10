Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, operaba sin seguro vigente

La pipa siniestrada bajo el puente La Concordia en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa propietaria de la pipa de gas LP que explotó en Iztapalapa carece de seguro vigente, confirmó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, tras rastrear permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado, se identificó que pertenece a la razón social Transportadora Silza, S.A. de C.V., compañía que cuenta con autorizaciones de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte del Grupo Tomza.

De acuerdo con la ASEA, en lo que va de 2025 Transportadora Silza “no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”.

El vehículo siniestrado había cargado en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., una planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010.

En un documento difundido por la agencia se precisa que la póliza asociada a esa instalación fue otorgada mediante el oficio ASEA/UGI/DGGOI/8511/2024, fechado el 20 de septiembre de 2024.

Sin embargo, la vigencia de esa póliza concluyó el 12 de junio de 2025.

Posteriormente, en este mismo año, la planta presentó una solicitud para registrar una nueva póliza de seguro vinculada a su actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo, pero la petición fue desechada por la autoridad.

“Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA”, precisó el organismo.