Ana Daniela, alumna de la UNAM, murió a consecuencia de la explosión de la pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento de su alumna Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, víctima de la explosión de una pipa de gas LP ayer en el puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

En una esquela publicada en sus redes sociales, minutos después de las 20 horas, la institución lamentó el “sensible fallecimiento” de la alumna y agregó: “Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”.

#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz ??? pic.twitter.com/7mPZFXxvgc — FES CUAUTITLÁN UNAM (@FESC_UNAM) September 12, 2025

Desde que ocurrió la tragedia, en redes sociales destacó la búsqueda de Ana Daniela, pues sus familiares no sabían de su paradero y en la lista oficial de personas lesionadas y fallecidas que difundió el gobierno de la Ciudad de México no estaba su nombre.

Originaria de Ciudad Altamirano, Guerrero, la joven estudiaba en la Facultad de Ingeniería de la FES. Su novio Bryan Ramos difundió su foto en redes sociales y pidió ayuda para su localización.

“Amigos mi novia está desaparecida, su última ubicación fue en la calzada general Ignacio Zaragoza (donde fue el accidente de la pipa). Me pueden ayudar a difundir para dar con su paradero, hemos buscado en hospitales y nada aún".

En el lugar del accidente fue encontrada su credencial de estudiante y su teléfono celular.

La muerte de Ana Daniela se sumó a la de ocho personas que perdieron la vida por la explosión de la pipa de gas LP que transportaba más de 49 mil litros de combustible.