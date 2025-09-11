Centros de verificación vehicular en CDMX suspenderán servicio en la siguiente fecha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó que el día 16 de septiembre de 2025 se suspenderá la operación de los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México, área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes.

En un comunicado, la dependencia capitalina solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México, “tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido”.

El servicio se reanudará a partir del día hábil siguiente, es decir, el 17 de septiembre de 2025 en sus horarios habituales, indicó la dependencia.

La suspensión del martes se debe al “acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos ante las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, durante los días que se indican”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2025, artículo 74, fracción V de la Ley Federal del Trabajo; así como la fracción XIII, del artículo 23 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular.