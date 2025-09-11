Envían al Órgano de Administración Judicial de CDMX a perdedores de la elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) designó, por unanimidad, a los tres integrantes que representarán al Poder Judicial en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), dos de ellos, excolaboradores del magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez.

Se trata de Víctor Hugo González Rodríguez, quien fue asesor de Guerra Álvarez en la Presidencia del TSJCDMX e intentó, sin éxito, ser magistrado en materia penal y Reyna Concepción Mince Serrano, quien era juez de lo Familiar e intentó ser magistrada en la misma materia pero no ganó la elección.

En el año 2020 Mince Serrano divorció a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz preso y sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero quien enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, de Karime Macías contra quien las autoridades mexicanas tienen pendiente un proceso de extradición.

Asimismo, ha trabajado en el extinto Consejo de la Judicatura local y fue jefa de la Oficina de Presidencia de Guerra Álvarez.

Así como a Jorge Guerrero Meléndez, magistrado en materia penal del Poder Judicial local, quienes permanecerán en sus nuevos cargos del 11 de septiembre de 2025 al 10 de septiembre de 2031.

Estas designaciones se suman a la realizada ayer por el Congreso capitalino de Sara Alicia Alvarado como representante del Poder Legislativo, quien fue asesora del grupo parlamentario de Morena en la CDMX y también intentó ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial pero no ganó la elección.

Hasta ahora está pendiente que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada designe al representante del Poder Ejecutivo local en el OAJ para que dicho cuerpo colegiado, que administrará los recursos financieros, humanos y materiales del TSJCDMX, quede completamente integrado y pueda iniciar sus funciones.