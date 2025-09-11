Fiscalía de CDMX investiga exceso de velocidad en la explosión de la pipa en Iztapalapa

Bertha María Alcalde Luján, titular de la Fiscalía de la CDMX, en conferencia de prensa. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exceso de velocidad es una de las líneas de investigación del accidente de la pipa de gas ocurrido el miércoles en la alcaldía Iztapalapa, informó la fiscal capitalina Bertha María Alcalde Luján.

“Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto, y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad”, dijo en la conferencia de prensa de autoridades capitalinas sobre la explosión que ha causado hasta el momento ocho fallecimientos.

Otra línea que se investiga, añadió, tiene que ver con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa.

Alcalde aclaró que el chofer de la pipa no está por ahora en calidad de detenido. Previamente la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había informado que está custoriado y su estado de salud es crítico.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se analizan diferentes líneas de investigación en el lugar de los hechos, sitio en el que laboran áreas periciales en materia de criminalística, química y de incendios y explosiones, además de elementos especializados en peritajes de tránsito terrestre.

Alcalde Luján señaló que hay varios delitos que están involucrados en el caso, como homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad.

Sobre la empresa Silza refirió que aún no se realizan las primeras entrevistas, pero reafirmó que existen dos líneas de investigación muy importantes por parte de la Fiscalía, donde una corresponde a los deberes de cuidado, en este caso de exceso de velocidad por parte del conductor de la unidad, y una más correspondiente al cumplimiento de la empresa en materia de normatividad.