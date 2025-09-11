Puente de la Concordia: Fallece maestro de matemáticas Eduardo Noé García tras explosión

Noé García Morales circulaba en el trébol vehicular cercano al puente cuando la explosión lo alcanzó.. Foto: FB: Asociación Mexicana de Investigadores Digitales Ciberseguridad en Internet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Eduardo Noé García Morales, maestro de matemáticas de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Adolfo López Mateos” ubicada en Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, murió tras resultar gravemente herido durante la explosión de una pipa de gas LP el pasado 10 de septiembre.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas cuando una pipa con capacidad aproximada de 40 mil litros volcó cerca del Puente de La Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza. El accidente provocó una fuga de gas que formó una nube densa y segundos más tarde se registró una explosión cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura.

En redes sociales, alumnos de Eduardo Noé García Morales colocaron esquelas y mensajes de despedida.

Docente transitaba por la zona cuando ocurrió la explosión

García Morales circulaba en el trébol vehicular cercano al puente cuando la explosión lo alcanzó. Fue trasladado de urgencia al Hospital General Emiliano Zapata, pero no sobrevivió a la gravedad de sus heridas y murió durante la noche del mismo día.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 10, confirmó el fallecimiento y difundió una esquela en la que lamentó la pérdida del profesor de matemáticas.

Explosión en Iztapalapa dejó muertos y heridos

De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas, al menos seis personas murieron en la explosión, y alrededor de 90 resultaron lesionadas. Entre los heridos, varios fueron atendidos en hospitales por quemaduras y otros traumas, mientras que otros recibieron el alta médica horas después.

El impacto del accidente provocó daños en vehículos que circulaban por la zona y afectaciones viales en el oriente de la Ciudad de México durante varias horas.

Comunidad escolar y preparatoria despiden al profesor

Alumnos y exalumnos de la Secundaria Técnica No. 53 compartieron mensajes en redes sociales para despedirse del docente. Entre los textos destacan: “Fue un honor ser su alumna, profe” y “El mejor profe que alguna vez la vida me pudo dar”.

En redes sociales también se difundió una esquela de la Escuela Preparatoria Oficial 327, donde se leía: “La comunidad de la Escuela Preparatoria Oficial 327 lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestro querido maestro y amigo Eduardo Noé García Morales”. El mensaje incluyó un abrazo de fuerza y resiliencia dirigido a su familia y seres queridos.

La Sección 10 del SNTE reiteró su solidaridad y reconoció la trayectoria docente de García Morales.