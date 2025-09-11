Trabajador de la alcaldía Iztapalapa murió tras la explosión de la pipa de gas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldía Iztapalapa informó que una de las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas era un trabajador de la demarcación.

Misael Cano Rodríguez era trabajador de Imagen Urbana; además, hay 12 vecinos lesionados; seis están en terapia intensiva.

El radio de afectación de la explosión fue de 270 metros; hubo daños en cableado eléctrico de la zona, así como 32 vehículos siniestrados y 90 personas lesionadas.

La alcaldesa Aleida Alavez instruyó a los directores generales a que acompañen a cada familia de los heridos y brinden el apoyo que necesiten como consecuencia de estos "lamentables hechos".

Autoridades y trabajadores de la alcaldía Iztapalapa lamentamos el

fallecimiento de nuestro compañero Misael Cano Rodríguez, ocurrido en los lamentables acontecimientos del día de ayer en el Puente de La Concordia.



Descanse en paz nuestro querido compañero. pic.twitter.com/9OS1O4vVN7 — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 11, 2025

De acuerdo con la demarcación, el personal de la alcaldía proporciona desde anoche atención psicológica y jurídica a los familiares de los afectados.

Por otra parte, se informó que un puente peatonal permanece cerrado hasta determinar su estado físico.