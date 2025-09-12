Andas en scooter o bici elÃ©ctrica: asÃ­ serÃ¡ el trÃ¡mite de placas en la Ciudad de MÃ©xico

La CDMX aplicarÃ¡ nuevas reglas para scooters y bicicletas elÃ©ctricas con velocidad mayor a 25 km/h. Foto: Canva

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Congreso de la Ciudad de MÃ©xico aprobÃ³ el 15 de agosto de 2025 reformas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de TrÃ¡nsito que obligan a los conductores de scooters elÃ©ctricos, bicicletas elÃ©ctricas y bicimotos que rebasen 25 kilÃ³metros por hora a contar con licencia, placa y tarjeta de circulaciÃ³n para poder circular legalmente. La nueva categorÃ­a se denomina VehÃ­culos Motorizados ElÃ©ctricos Personales (VEMEPE).

QuÃ© vehÃ­culos aplican y quiÃ©nes deberÃ¡n regularizarse

La reforma establece que entran en la categorÃ­a VEMEPE los vehÃ­culos elÃ©ctricos personales que superen los 25 km/h de velocidad mÃ¡xima. TambiÃ©n se contempla como criterio el peso para clasificar ciertos vehÃ­culos, aunque el peso exacto como criterio estÃ¡ siendo definido por la autoridad.

Quedan exentos:

VehÃ­culos elÃ©ctricos de pedaleo asistido.

Los que cuenten con motor elÃ©ctrico pero cuya velocidad mÃ¡xima no exceda los 25 km/h

Aquellos cuyo peso no sobrepase los umbrales que se establezcan segÃºn los reglamentos que se ajustarÃ¡n.

Fechas clave: periodo de gracia, inicio del trÃ¡mite y entrada en vigor

La reforma entrÃ³ en vigor el dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de MÃ©xico.

Desde esa fecha los usuarios tienen 360 dÃ­as naturales para adaptarse, lo que significa que los trÃ¡mites correspondientes (licencias, placas, tarjeta de circulaciÃ³n) podrÃ¡n hacerse sin sanciÃ³n durante ese lapso. Ese plazo concluirÃ¡ aproximadamente en agosto de 2026.

En diciembre de 2025 se prevÃ© que comience la expediciÃ³n oficial de licencias, placas y trÃ¡mites correspondientes para los vehÃ­culos VEMEPE.

En septiembre de 2025 arrancarÃ¡ una campaÃ±a de concientizaciÃ³n para que la ciudadanÃ­a conozca los detalles de la nueva normativa, quÃ© se podrÃ¡ hacer, cÃ³mo serÃ¡ el trÃ¡mite, etc.

Lo que aÃºn no se ha confirmado: costos y tarifas

Hasta ahora no se ha publicado oficialmente el costo por la licencia ni por la placa para VEMEPE. Se espera que la SecretarÃ­a de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX anuncie esos costos en los lineamientos que deben publicarse dentro del periodo de 360 dÃ­as.

Hasta la redacciÃ³n de esta noticia, no se ha dado a conocer cuÃ¡l serÃ¡ la tarifa oficial de tarjeta de circulaciÃ³n, ni cuÃ¡nto costarÃ¡ registrar los diferentes tipos de VEMEPE (por velocidad o por peso).

Obligaciones adicionales y sanciones

Los propietarios de VEMEPE deberÃ¡n cumplir con varias obligaciones, entre ellas:

Obtener una licencia especÃ­fica para conducir este tipo de vehÃ­culo.

Portar placa vehicular asignada, tarjeta de circulaciÃ³n.

Respetar normas de seguridad como uso de casco, luces encendidas, seguro civil, etc.

No circular por banquetas, ciclovÃ­as, ni carriles exclusivos de transporte pÃºblico si la normativa lo prohÃ­be.

Transitar sin cumplir con lo anterior podrÃ¡ generar sanciones, una vez termine el periodo de gracia, que incluyen multas conforme a lo que estipulerÃ¡n los reglamentos.