Andas en scooter o bici elÃ©ctrica: asÃ­ serÃ¡ el trÃ¡mite de placas en la Ciudad de MÃ©xico

Movilidad CDMX
Andas en scooter o bici elÃ©ctrica: asÃ serÃ¡ el trÃ¡mite de placas en la Ciudad de MÃ©xicoScooters y bicis elÃ©ctricas en CDMX deberÃ¡n contar con placa, licencia y tarjeta de circulaciÃ³n si rebasan 25 km/h.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Congreso de la Ciudad de MÃ©xico aprobÃ³ el 15 de agosto de 2025 reformas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de TrÃ¡nsito que obligan a los conductores de scooters elÃ©ctricos, bicicletas elÃ©ctricas y bicimotos que rebasen 25 kilÃ³metros por hora a contar con licencia, placa y tarjeta de circulaciÃ³n para poder circular legalmente. La nueva categorÃa se denomina VehÃculos Motorizados ElÃ©ctricos Personales (VEMEPE).
QuÃ© vehÃculos aplican y quiÃ©nes deberÃ¡n regularizarse
La reforma establece que entran en la categorÃa VEMEPE los vehÃculos elÃ©ctricos personales que superen los 25 km/h de velocidad mÃ¡xima. TambiÃ©n se contempla como criterio el peso para clasificar ciertos vehÃculos, aunque el peso exacto como criterio estÃ¡ siendo definido por la autoridad.
Quedan exentos:
- VehÃculos elÃ©ctricos de pedaleo asistido.
- Los que cuenten con motor elÃ©ctrico pero cuya velocidad mÃ¡xima no exceda los 25 km/h
- Aquellos cuyo peso no sobrepase los umbrales que se establezcan segÃºn los reglamentos que se ajustarÃ¡n.
Fechas clave: periodo de gracia, inicio del trÃ¡mite y entrada en vigor
La reforma entrÃ³ en vigor el dÃa siguiente de su publicaciÃ³n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de MÃ©xico.
Desde esa fecha los usuarios tienen 360 dÃas naturales para adaptarse, lo que significa que los trÃ¡mites correspondientes (licencias, placas, tarjeta de circulaciÃ³n) podrÃ¡n hacerse sin sanciÃ³n durante ese lapso. Ese plazo concluirÃ¡ aproximadamente en agosto de 2026.
En diciembre de 2025 se prevÃ© que comience la expediciÃ³n oficial de licencias, placas y trÃ¡mites correspondientes para los vehÃculos VEMEPE.
En septiembre de 2025 arrancarÃ¡ una campaÃ±a de concientizaciÃ³n para que la ciudadanÃa conozca los detalles de la nueva normativa, quÃ© se podrÃ¡ hacer, cÃ³mo serÃ¡ el trÃ¡mite, etc.
Lo que aÃºn no se ha confirmado: costos y tarifas
Hasta ahora no se ha publicado oficialmente el costo por la licencia ni por la placa para VEMEPE. Se espera que la SecretarÃa de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX anuncie esos costos en los lineamientos que deben publicarse dentro del periodo de 360 dÃas.
Hasta la redacciÃ³n de esta noticia, no se ha dado a conocer cuÃ¡l serÃ¡ la tarifa oficial de tarjeta de circulaciÃ³n, ni cuÃ¡nto costarÃ¡ registrar los diferentes tipos de VEMEPE (por velocidad o por peso).
Obligaciones adicionales y sanciones
Los propietarios de VEMEPE deberÃ¡n cumplir con varias obligaciones, entre ellas:
- Obtener una licencia especÃfica para conducir este tipo de vehÃculo.
- Portar placa vehicular asignada, tarjeta de circulaciÃ³n.
- Respetar normas de seguridad como uso de casco, luces encendidas, seguro civil, etc.
- No circular por banquetas, ciclovÃas, ni carriles exclusivos de transporte pÃºblico si la normativa lo prohÃbe.
Transitar sin cumplir con lo anterior podrÃ¡ generar sanciones, una vez termine el periodo de gracia, que incluyen multas conforme a lo que estipulerÃ¡n los reglamentos.