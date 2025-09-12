Aumenta a 10 la cifra de fallecidos por la explosión de pipa en Iztapalapa

Volcadura y explosión de pipa . Foto: Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cifra de personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa el pasado miércoles 11, aumentó a 10, informó el gobierno de la Ciudad de México.

Luego de más de 16 horas de silencio sobre el saldo del accidente ocurrido en el Puente de La Concordia y después de difundir datos erróneos sobre una de las víctimas, la autoridad agregó que 54 personas siguen internadas en diferentes hospitales, algunas en estado grave, mientras que 22 ya fueron dadas de alta.

Ayer por la tarde, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, confirmó que su alumna Ana Daniela Barragán Ramírez perdió la vida tras ser víctima de la explosión.

#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz ??? pic.twitter.com/7mPZFXxvgc — FES CUAUTITLÁN UNAM (@FESC_UNAM) September 12, 2025

Mientras, la Secretaría de Salud capitalina, a cargo de Nadine Gasman, informó que había fallecido la señora Alicia Matías, abuela de una niña de dos años a quien protegió con su cuerpo del fuego, imagen que se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, en medios de comunicación, la hija de la víctima aclaró que era falso, pues su madre seguía con vida, aunque en estado muy delicado.

