El IPN confirma la muerte de artista plástico y profesor del CECyT 7 tras explosión de pipa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó el fallecimiento de Jorge Islas Flores, artista plástico y profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7 (CECyT 7), víctima de la explosión de la pipa de gas LP la tarde del miércoles 10 en la alcaldía Iztapalapa.

La mañana de este viernes, la institución universitaria expresó en sus redes sociales su “más sentido pésame” al “querido compañero” trabajador adscrito como Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

“Nuestras condolencias y solidaridad con su familia y amigos. Descanse en paz”, dice la esquela publicada la mañana de este viernes, acompañada del mensaje “Que su recuerdo permanezca siempre entre nosotros”.

Al momento del accidente, Jorge Islas viajaba en el transporte público de regreso a su casa.

La muerte del pintor y bibliotecario del CECyT 7, autor de un mural dentro del mismo plantel, se suma al luto de esa institución académica donde también estudiaba Juan Carlos Sánchez Blas, de 18 años, víctima de la explosión de la pipa de gas.