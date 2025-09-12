A más de 30 horas de la explosión de pipa, Silza activa protocolos médicos, psicológicos y jurídicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 30 horas después de la explosión de una de sus pipas de gas LP en la alcaldía Iztapalapa y que resultó mortal, Transportadora Silza informó que los ajustadores de sus seguros contratados ya se encuentran listos para atender de manera directa a las víctimas del siniestro.

Por medio de un documento difundido, la empresa involucrada solicitó la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México para establecer un mecanismo que les permita llegar “con mayor eficacia a las personas lesionadas y a quienes resultaron con bienes afectados”.

“Estableceremos contacto con los familiares de las personas fallecidas para brindarles acompañamiento en estos momentos de dolor, así como apoyo en los gastos funerarios y demás necesidades inmediatas que puedan presentarse”, se lee en el comunicado.

La compañía aseguró que ha actuado de manera inmediata y eficaz, consciente de su “responsabilidad en los más altos estándares de protección y atención”.

“Hemos activado de inmediato nuestro protocolo para accidentes, el cual incluye atención médica, psicológica y acompañamiento jurídico para los afectados y sus familias”, añadió la firma en su mensaje.