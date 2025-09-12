Muere Alicia Matías, abuelita que protegió a su nieta en explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La señora Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, falleció la noche de este viernes.

La vocería del gobierno de la Ciudad de México confirmó el deceso de la "abuelita heroína", quien se encontraba en el Hospital Magdalena de las Salinas, tras proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.

Alicia, quien trabajaba como cobradora en un microbús, se convirtió en un símbolo de valentía al cubrir a su nieta Azuleth para protegerla de las llamas. Imágenes virales captaron el momento en que, envuelta en fuego, corría con la menor en brazos. La niña sufrió quemaduras leves y fue operada en el Centro Médico Siglo XXI, con pronóstico favorable.

Alicia presentaba quemaduras de tercer grado en más del 90% de su cuerpo, lo que la mantenía en terapia intensiva.

La noche del jueves, un error de la Secretaría de Salud de la CDMX generó confusión al incluir a Alicia en una lista de fallecidos, reportándola con una edad incorrecta de 35 años. Esto causó angustia entre sus familiares y en redes sociales, donde la noticia de su supuesto deceso se difundió rápidamente. Su hija Jazmín y su hermana Sandra Barajas desmintieron la información, confirmando que Alicia "sigue luchando por su vida". La Secretaría reconoció el error.