CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La seÃ±ora Alicia MatÃ­as Teodoro se encuentra con vida, pero en estado de salud grave, aclarÃ³ la SecretarÃ­a de Salud capitalina, luego que ayer por la noche publicara un listado de personas muertas, entre ellas Alicia, vÃ­ctimas de la explosiÃ³n de una pipa de gas en la alcaldÃ­a Iztapalapa.

La dependencia reconociÃ³ que cometiÃ³ un error al incluir en su lista de personas finadas a Alicia MatÃ­as, cuya imagen cargando a su nieta de dos aÃ±os, ambas quemadas, causÃ³ conmociÃ³n en medio de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia que ha causado, al momento, nueve muertes.

La informaciÃ³n difundida ayer por la SecretarÃ­a de Salud daba cuenta que Alicia MatÃ­as Teodoro, de 35 aÃ±os de edad, habÃ­a muerto en el Hospital Magdalena de las Salinas. Hoy se confirma que esa informaciÃ³n fue inexacta y que la seÃ±ora estÃ¡ viva.

?? INFORMACIÃ“N IMPORTANTE ??



La SecretarÃ­a de Salud de la Ciudad de MÃ©xico informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc â€” SecretarÃ­a de Salud PÃºblica de la Ciudad de MÃ©xico (@SSaludCdMx) September 12, 2025

Salud CDMX lamentÃ³ la situaciÃ³n y ofreciÃ³ disculpas a la familia de Alicia, que a su vez, en entrevistas con medios de comunicaciÃ³n, confirman que la seÃ±ora estÃ¡ hospitalizada, lo mismo que su nieta.