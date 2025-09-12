explosiÃ³n de pipa

Salud CDMX reconoce error y aclara que la seÃ±ora Alicia MatÃ­as estÃ¡ viva, aunque en estado grave

La dependencia reconociÃ³ que cometiÃ³ un error al incluir en su lista de personas finadas a Alicia MatÃ­as, cuya imagen cargando a su nieta de dos aÃ±os, ambas quemadas, causÃ³ conmociÃ³n en medio de la tragedia.
viernes, 12 de septiembre de 2025 · 07:46

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La seÃ±ora Alicia MatÃ­as Teodoro se encuentra con vida, pero en estado de salud grave, aclarÃ³ la SecretarÃ­a de Salud capitalina, luego que ayer por la noche publicara un listado de personas muertas, entre ellas Alicia, vÃ­ctimas de la explosiÃ³n de una pipa de gas en la alcaldÃ­a Iztapalapa. 

La dependencia reconociÃ³ que cometiÃ³ un error al incluir en su lista de personas finadas a Alicia MatÃ­as, cuya imagen cargando a su nieta de dos aÃ±os, ambas quemadas, causÃ³ conmociÃ³n en medio de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia que ha causado, al momento, nueve muertes. 

La informaciÃ³n difundida ayer por la SecretarÃ­a de Salud daba cuenta que Alicia MatÃ­as Teodoro, de 35 aÃ±os de edad, habÃ­a muerto en el Hospital Magdalena de las Salinas. Hoy se confirma que esa informaciÃ³n fue inexacta y que la seÃ±ora estÃ¡ viva. 

 

 

 

Salud CDMX lamentÃ³ la situaciÃ³n y ofreciÃ³ disculpas a la familia de Alicia, que a su vez, en entrevistas con medios de comunicaciÃ³n, confirman que la seÃ±ora estÃ¡ hospitalizada, lo mismo que su nieta.  

