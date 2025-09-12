explosiÃ³n de pipa
Salud CDMX reconoce error y aclara que la seÃ±ora Alicia MatÃas estÃ¡ viva, aunque en estado graveLa dependencia reconociÃ³ que cometiÃ³ un error al incluir en su lista de personas finadas a Alicia MatÃas, cuya imagen cargando a su nieta de dos aÃ±os, ambas quemadas, causÃ³ conmociÃ³n en medio de la tragedia.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La seÃ±ora Alicia MatÃas Teodoro se encuentra con vida, pero en estado de salud grave, aclarÃ³ la SecretarÃa de Salud capitalina, luego que ayer por la noche publicara un listado de personas muertas, entre ellas Alicia, vÃctimas de la explosiÃ³n de una pipa de gas en la alcaldÃa Iztapalapa.
La dependencia reconociÃ³ que cometiÃ³ un error al incluir en su lista de personas finadas a Alicia MatÃas, cuya imagen cargando a su nieta de dos aÃ±os, ambas quemadas, causÃ³ conmociÃ³n en medio de la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia que ha causado, al momento, nueve muertes.
La informaciÃ³n difundida ayer por la SecretarÃa de Salud daba cuenta que Alicia MatÃas Teodoro, de 35 aÃ±os de edad, habÃa muerto en el Hospital Magdalena de las Salinas. Hoy se confirma que esa informaciÃ³n fue inexacta y que la seÃ±ora estÃ¡ viva.
?? INFORMACIÃ“N IMPORTANTE ??â€” SecretarÃa de Salud PÃºblica de la Ciudad de MÃ©xico (@SSaludCdMx) September 12, 2025
La SecretarÃa de Salud de la Ciudad de MÃ©xico informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc
Salud CDMX lamentÃ³ la situaciÃ³n y ofreciÃ³ disculpas a la familia de Alicia, que a su vez, en entrevistas con medios de comunicaciÃ³n, confirman que la seÃ±ora estÃ¡ hospitalizada, lo mismo que su nieta.