Explosión de pipa en Iztapalapa fue probablemente causada por exceso de velocidad: primer dictamen

Explosión de pipa en Iztapalapa fue probablemente causada por exceso de velocidad, de acuerdo con el primer dictamen, que se dio a conocer este sábado 13 de septiembre de 2025. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó hoy que el primer dictamen sobre la explosión de la pipa de gas, cerca del Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa, determina que el accidente fue probablemente causado por el exceso de velocidad del conductor, quien se encuentra en estado de salud crítico.

“Tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conducto”, recalcó la fiscal capitalina durante una conferencia de prensa, en la cual dio algunos avances sobre la investigación, abierta por homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.

Hasta la noche de este sábado, el saldo de la explosión provocada por el incendio de los 49 mil 500 litros de gas LP era de 13 personas fallecidas y 40 hospitalizadas, de las cuales 17 se encontraban entre la vida y la muerte.

Alcalde aseveró que se descartó que un bache haya causado la volcadura de la pipa, y confirmó que, contrario a lo que se informó en un principio, la empresa Silza gas contaba con una póliza de seguro vigente.