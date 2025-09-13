José Gabriel Hernández es el tercer integrante del CECyT 7 que muere por explosión de pipa

Homenaje en el CECyT 7 por la muerte de Jorge Islas Flores y Juan Carlos Sánchez Blas. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lamentó hoy la muerte del estudiante José Gabriel Hernández Méndez, inscrito en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7 “Cuauhtémoc”, a consecuencia de la explosión de la pipa cargada con gas LP en el puente La Concordia, en Iztapalapa, cuyo saldo se eleva actualmente a 13 personas fallecidas y más de 70 heridas, de las cuales 40 siguen internadas con diversos grados de gravedad.

El joven es el tercer integrante de la comunidad estudiantil del CECyT que ha sido víctimas mortales del terrible accidente, sucedido el pasado miércoles 10.

También fallecieron el profesor y artista plástico Jorge Islas Flores y el estudiante Juan Carlos Sánchez Blas, de 18 años.

El IPN despidió a Hernández con un comunicado dirigido a su familia y conocidos, a quienes expresó su “respeto y solidaridad” en este “doloroso momento”.

La pipa cargada con 49 mil litros de gas LP se volcó en la Calzada Ignacio Zaragoza y provocó una enorme explosión, cuyas llamas alcanzaron a automovilistas y peatones cercanos; hasta el momento, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha confirmado 13 decesos y 40 personas que siguen en el hospital.