Fiestas Patrias 2025: lista de objetos prohibidos y artistas en el Zócalo de CDMX

Elementos de seguridad vigilarán los accesos al Centro Histórico durante los festejos patrios.. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Ciudad de México se prepara para uno de sus eventos más concurridos del año: el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el Desfile Militar del 16 de septiembre. Las autoridades capitalinas anunciaron un operativo especial de seguridad que incluye filtros en los accesos al Zócalo, además de una cartelera musical amplia, ya que este año será el primer Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo.

Objetos prohibidos en el Zócalo para Fiestas Patrias 2025

Durante las celebraciones patrias en el Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impone restricciones sobre ciertos objetos para prevenir incidentes. No estará permitido ingresar con:

Armas de fuego.

Objetos punzocortantes o cortantes, como cuchillos, navajas o tijeras.

Pirotecnia.

Narcóticos.

Botellas de vidrio.

Bebidas alcohólicas.

Aerosoles.

El dispositivo de seguridad incluirá revisiones a mochilas y pertenencias en los filtros instalados en las principales vías de acceso al primer cuadro de la ciudad. Personal especializado, unidades de emergencia, patrullas y brigadas de protección civil participarán en el operativo.

Artistas y programación en el Zócalo: primer Grito de Sheinbaum

Para amenizar la ceremonia del 15 de septiembre en el Zócalo, La Arrolladora Banda El Limón será la agrupación principal del evento gratuito que iniciará a las 20:00 horas. También participarán Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza como artistas invitados durante esa noche de festividad.

Claudia Sheinbaum presidirá por primera vez el acto del Grito de Independencia desde el Zócalo. Durante la ceremonia se esperará la transmisión de la tradición del saludo patriótico, vivas y los honores al lábaro patrio, seguida del concierto principal y las festividades culturales en la explanada.

Eventos culturales en las alcaldías

Además del Zócalo, las 16 alcaldías de CDMX tendrán programación musical gratuita. Algunos artistas confirmados en diferentes demarcaciones incluyen María León, Yahir, Nicky Jam, Julio Preciado, Los Plebes del Rancho, Moenia, Remmy Valenzuela, Alberto Barros y La Nueva Sonora Dinamita, entre otros. Los horarios de inicio varían según la alcaldía, en muchos casos entre la tarde y noche del 15 de septiembre.

Operativo de seguridad y recomendaciones

El operativo incluirá puntos de revisión, arcos detectores, binomios caninos para la detección de objetos prohibidos, monitoreo con cámaras desde el C5, brigadas de protección civil y unidades de emergencia. La movilidad en torno al Zócalo se verá afectada por cierres viales en avenidas principales y aceras cercanas. Se espera extensión del horario en transporte público para apoyar la afluencia de asistentes.

Se recomienda a las personas que asistan vestir ropa y calzado cómodos, portar únicamente lo necesario, evitar mochilas grandes y llegar con anticipación para evitar aglomeraciones. Se permitirá llevar artículos alusivos como banderas, sombreros o pinturas patrias siempre que no representen peligro para otros.

El acceso al Zócalo para el concierto será gratuito, sin necesidad de boleto. El concierto de La Arrolladora Banda El Limón dará inicio a las 20:00 horas, con artistas invitados y se espera que tras el protocolo del Grito la música continúe en la explanada. Las restricciones y filtros estarán vigentes las noches del 15 de septiembre (para El Grito) y durante el día del 16 (Desfile Militar).