Horarios de Metro y Metrobús en CDMX: 15 y 16 de septiembre 2025 y estaciones cerradas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México anunció los horarios especiales del transporte público con motivo de las Fiestas Patrias 2025. El Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús, el Trolebús, el Tren Ligero, el Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Ecobici modificarán su operación durante los días 15 y 16 de septiembre, cuando se llevarán a cabo el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar.

Horarios del Metro CDMX 15 y 16 de septiembre

El 15 de septiembre, el Metro operará en horario habitual, de 05:00 horas a 24:00 horas, con servicio en todas las líneas activas. El 16 de septiembre, al ser día festivo, el horario del Metro será de 07:00 a 24:00 horas. Ese día se aplicará el programa “Domingos y días festivos tu bici viaja en Metro”, que permite el ingreso de bicicletas durante toda la jornada.

La estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada el 16 de septiembre desde la apertura del servicio. Como alternativa, las autoridades recomendaron a los usuarios utilizar estaciones cercanas como Pino Suárez, Allende, Bellas Artes y San Juan de Letrán.

Horarios del Metrobús CDMX 15 y 16 de septiembre

El 15 de septiembre el Metrobús operará con su horario habitual y corridas extendidas en la noche para atender la demanda por los festejos del Grito de Independencia.

El 16 de septiembre el servicio funcionará de 05:00 a 24:00 horas en todas sus líneas. Sin embargo, habrá modificaciones de rutas y cierres temporales de estaciones por el desfile militar en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Las líneas más afectadas serán la 1, 2, 3, 4 y 7, con cierres en estaciones como Plaza de la República, Reforma, Hamburgo, Juárez, Hidalgo, Bellas Artes, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Auditorio y Campo Marte, entre otras.

Transporte público CDMX con horario especial

El resto de los sistemas de transporte de la Ciudad de México también aplicarán horarios modificados durante el 16 de septiembre:

Trolebús : en sus líneas principales el horario será de 06:00 a 23:30 horas. En las líneas 10, 11 y 13 el servicio operará de 05:00 a 00:00 horas.

: en sus líneas principales el horario será de 06:00 a 23:30 horas. En las líneas 10, 11 y 13 el servicio operará de 05:00 a 00:00 horas. Tren Ligero : funcionará de 07:00 a 23:30 horas.

: funcionará de 07:00 a 23:30 horas. Cablebús: dará servicio de 07:00 a 23:00 horas en ambas líneas.

dará servicio de 07:00 a 23:00 horas en ambas líneas. RTP: operará de 06:00 a 00:00 horas.

operará de 06:00 a 00:00 horas. Ecobici: tendrá horario extendido de 05:00 a 00:30 horas.

Estaciones cerradas por el desfile militar

Además del cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlán del Metro, el 16 de septiembre se registrarán cierres parciales en estaciones del Metrobús localizadas en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma. Estas medidas forman parte del dispositivo de seguridad y movilidad que se aplicará durante el desfile militar.

Los usuarios que requieran trasladarse a la zona centro deberán considerar rutas alternas y prever más tiempo de traslado por los cierres.

Recomendaciones para los usuarios

