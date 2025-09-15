Alcoholímetro: ¿Habrá operativo en CDMX el 15 y 16 de septiembre por las Fiestas Patrias?

¿Habrá alcoholímetro en CDMX el 15 y 16 de septiembre 2025? Horarios y sanciones. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que sí habrá alcoholímetro en CDMX el 15 y 16 de septiembre de 2025, con un operativo especial por las Fiestas Patrias. El programa Conduce Sin Alcohol estará en funcionamiento las 24 horas del día, con retenes instalados en vialidades principales de la capital.

Alcoholímetro CDMX horarios Fiestas Patrias

El operativo comenzó el 11 de septiembre y se extenderá hasta el martes 16. Durante los días 15 y 16 de septiembre los puntos de revisión trabajarán en horario continuo de día y noche.

TE PUEDE INTERESAR: Fiestas Patrias 2025: ¿Cómo deben pagarte si trabajas el 16 de septiembre?

Los retenes de alcoholímetro 24 horas en CDMX estarán presentes en las 16 alcaldías, con prioridad en zonas de bares, restaurantes y vialidades de alta afluencia como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, donde se concentran los festejos patrios.

Objetivo del operativo especial

El operativo Conduce Sin Alcohol busca prevenir accidentes de tránsito ocasionados por consumo de alcohol en estas fechas, en las que se registran celebraciones masivas. La SSC desplegará policías de tránsito, unidades médicas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y apoyo aéreo con helicópteros para reforzar la vigilancia.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

El operativo simultáneo también contempla patrullajes, cierres viales y supervisión en zonas de gran concentración ciudadana para garantizar movilidad y seguridad durante el Grito de Independencia y el desfile militar.

Multas y sanciones por alcoholímetro en CDMX

Los automovilistas que resulten positivos al alcoholímetro enfrentarán sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica:

Arresto inconmutable de entre 20 y 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas conocido como El Torito.

Retiro del vehículo y traslado al corralón.

Multas por alcoholímetro en CDMX si se cometen infracciones adicionales.

Registro de reincidencia, con sanciones más severas en caso de repetición.

En los casos de sanciones en El Torito por conducir ebrio en septiembre, no hay posibilidad de pagar fianza para evitar el arresto.

Recomendaciones para los automovilistas

Las autoridades capitalinas recordaron que no hay tolerancia de alcohol en aire espirado al conducir en la ciudad. Incluso con bajos niveles se puede determinar sanción si se rebasa el límite permitido en el reglamento de tránsito.

Se recomienda utilizar transporte público, taxis o aplicaciones de movilidad compartida para evitar riesgos. También se sugiere planear traslados con antelación, establecer puntos de reunión seguros y designar a un conductor responsable en caso de asistir a fiestas o eventos patrios.

Alcoholímetro en todas las alcaldías de CDMX

El dispositivo cubrirá las 16 alcaldías, con filtros de revisión en zonas de mayor tránsito y en accesos a colonias con alta actividad nocturna. Esto incluye retenes en puntos estratégicos como Viaducto, Periférico, Calzada de Tlalpan y avenidas principales de la capital.

La SSC insistió en que el operativo forma parte de un esfuerzo integral para garantizar que las celebraciones patrias transcurran con seguridad, protegiendo tanto a conductores como a peatones.