Camión de refrescos se hunde en socavón en Iztapalapa tras colapso de drenaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un camión repartidor de refrescos de la marca Jarritos quedó atrapado en un socavón de grandes dimensiones en la alcaldía Iztapalapa el pasado 13 de septiembre, tras el colapso de un colector de drenaje en la intersección de la Calle 4 y Avenida 5, en la colonia Renovación.

El incidente, que no dejó heridos, expone nuevamente los problemas crónicos de infraestructura en la Ciudad de México, agravados por las lluvias intensas de este año.

El suceso ocurrió alrededor de las 18:00 horas del sábado, cuando el camión, cargado con bebidas, circulaba por la Avenida 5. De manera repentina, el pavimento cedió bajo el peso del vehículo, dejando su parte trasera hundida en un socavón de 6.3 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad.

Videos compartidos en redes sociales muestran el dramático momento en que el camión se inclina y desaparece parcialmente en el hoyo, levantando una nube de polvo. El conductor logró salir ileso gracias a la rápida intervención de vecinos y elementos de Protección Civil.

Por si parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, confirmó que el socavón fue causado por la ruptura de un colector principal de drenaje, de 2.44 metros de diámetro. “No representa riesgo para las estructuras aledañas, pero estamos trabajando para estabilizar la zona y reparar el daño”, aseguró la funcionaria en el lugar de los hechos.

Tras el incidente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó una alerta roja en la zona y desplegó un operativo de emergencia.

El incidente en Renovación es uno de los 164 socavones reportados en la Ciudad de México en lo que va de 2025, según datos de SEGIAGUA. De estos, 43 ocurrieron en redes primarias de drenaje y 121 en secundarias, con Iztapalapa como una de las alcaldías más afectadas.

Apenas el 8 de septiembre, otro socavón en el Anillo Periférico, en la colonia Casa Blanca de la misma alcaldía, requirió un operativo masivo para su reparación.

En agosto, un camión de carga quedó atrapado en un incidente similar en Periférico Oriente y Nautla.

Expertos atribuyen estos eventos al envejecimiento de la red de drenaje, el suelo arcilloso de la capital y el impacto de lluvias intensas, que saturan los colectores y debilitan el pavimento.