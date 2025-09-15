Hallan invernadero de mariguana en CDMX; hay cuatro detenidos vinculados a La Familia Michoacana. Foto: SSPC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por medio de operativos simultáneos, autoridades federales y capitalinas hallaron un invernadero de mariguana y detuvieron a cuatro personas de una célula delictiva vinculada a La Familia Michoacana en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional realizaron cateos coordinados en tres inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco; en estos se resguardaban miembros del grupo criminal y eran utilizados como bodegas e invernaderos de mariguana.

Esta organización delictiva, apodada La Nueva Familia Michoacana, se dedica al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución y venta de mariguana de diseño a escala trasnacional, con operaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac; en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; los estados de Guerrero y Sinaloa, e incluso en países como Costa Rica y Guatemala.

Asimismo, está relacionada con el tráfico de inmigrantes hacia Estados Unidos y el uso de drones y explosivos para llevar a cabo este delito, por lo que anteriormente el presidente Donald Trump la calificó como una “organización terrorista”.

En uno de los despliegues operativos, en la alcaldía Iztacalco, se aseguró un invernadero donde tenían mil 153 plantas de marihuana, además de dos bolsas de dicha droga, una bolsa que contenía un polvo color amarillo y una báscula digital. Por otra parte, en la alcaldía Benito Juárez se incautaron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Mientras que, en otro de los cateos, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido el líder de la célula delictiva relacionada a la Familia Michoacana, identificado como Sergio Cano Correa, alias “D3”, de 33 años de edad.

Asimismo, fueron capturados Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias “Smog”, de 41 años de edad; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27 años y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34 años. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para definir su situación legal, en tanto que los inmuebles cateados fueron clausurados y quedaron bajo resguardo policial.

Con estas acciones realizadas por las autoridades, en este año se suman casi 10 detenciones ligadas a La Familia Michoacana, grupo criminal que tiene registro de cometer actos ilícitos desde 1980.

Al comienzo de 2025 fueron detenidos Luis Manuel Corrales Caballero y/o Guillermo Guillermo Contreras Albarrán, mejor conocido como “El Galleta”, quien lideraba la célula criminal llamada H1-A1, la cual opera en la alcaldía Iztacalco y está vinculada a La Familia Michoacana, encabezada actualmente por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

En febrero de este año fue arrestado Roy Cristopher Galindo Torres, quien forma parte de dicha célula, mientras que en agosto fueron capturados Daniel Eduardo Chaparro, alias “El Orejón”; Julio Arturo González y Alejandra Esparza, quienes son miembros de la organización delictiva de Yanick Iriarte Martínez, alias “El Alemán”, quien se encuentra bajo prisión.