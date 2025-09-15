Suman 15 los fallecimientos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

Memorial en el Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este lunes murió otra víctima de la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa, aunque se encontraba en calidad de “desconocida” y las autoridades no tienen contacto con algún familiar; con este hecho suman 15 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud Pública del gobierno de la Ciudad de México.

Se trata del segundo deceso durante este lunes relacionado con la tragedia ocurrida el pasado miércoles 10 en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia.

En una tarjeta informativa, la dependencia que dirige Nadine Gasman confirmó “con profundo pesar” el fallecimiento de un paciente que estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Y agregó: “Desafortunadamente la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con algún familiar”.

La Secretaría expresó su “solidaridad con todas las víctimas y familias en estos momentos difíciles”. Y dijo que seguirá trabajando “con sensibilidad y compromiso para brindar atención médica”.

También reiteró su compromiso de “brindar atención médica oportuna, así como acompañamiento humano y solidario a todas las personas y familias que han resultado afectadas”.