Comerciantes ambulantes arman campal en Zócalo de la CDMX por espacios para vender (Videos)

Comerciantes ambulantes arman campal en el Zócalo de la CDMX por espacios para vender. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este lunes 15 de septiembre, se registró un enfrentamiento de vendedores ambulantes en contra de personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP). Los hechos ocurrieron en el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo a una tarjeta informativa de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob), un grupo de comerciantes ambulantes trató de instalarse en un área que no estaba designada para vender sus productos, por lo que personal de la SPARVP se acercó a ellos para evitar que se instalaran.

La Secgob explicó que el personal trató de dialogar con los comerciantes, sin embargo, estos comenzaron a discutir. Las agresiones verbales escalaron a violencia física. En los videos se observa como en más de una ocasión los vendedores tiran a los funcionarios y los golpean y patean mientras se encontraban en el piso.

La Secgob señaló que el saldo tras las agresiones fue de ocho trabajadores con lesiones menores que no requirieron traslado hospitalario y dos más que fueron trasladadas para su valoración médica.

Derivado de estas agresiones, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes con el fin de presentar las denuncias pertinentes y deslindar responsabilidades.

Y agregó: “Es importante destacar que la instalación de puestos semifijos en la zona representa un riesgo para la movilidad de la ciudadanía, ya que las estructuras y mercancías colocadas en la vía pública pueden ocasionar tropiezos y accidentes durante la gran afluencia que se espera en la Plaza de la Constitución”.

?? Ambulantes , Simios :

Porque en vísperas de la celebración del Grito en el Zócalo capitalino, vendedores ambulantes sacaron el cobre cuando empleados del gobierno les impidieron poner su mugrero.

??

Atacaron violentamente a los empleados.

??

Se irán impunes como siempre.

????… pic.twitter.com/x0BXaHvUSA — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 15, 2025