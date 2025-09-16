¿Habrá parquímetro el 16 de septiembre en CDMX? Esto debes saber

Parquímetros en colonias céntricas no aplicarán multas ni inmovilizadores el 16 de septiembre.. Foto: EMILIANO BUSTILLOS /CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La pregunta ¿hay parquímetro en CDMX el 16 de septiembre 2025? surge entre los automovilistas que planean acudir al Centro Histórico o a zonas cercanas durante las Fiestas Patrias. El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el 16 de septiembre no operará el sistema de parquímetros en ninguna de las zonas reguladas por ecoParq.

Parquímetros CDMX Fiestas Patrias: qué cambia el 16 de septiembre

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que durante el 16 de septiembre se suspenderán las operaciones del sistema ecoParq en toda la ciudad. Esto significa que:

No se cobrará el uso de los cajones de estacionamiento en vía pública regulados por parquímetro.

No habrá multas por exceder el tiempo pagado, ya que el cobro queda suspendido.

No se aplicará el inmovilizador a vehículos estacionados en las zonas ecoParq.

Este beneficio será válido en todas las colonias con parquímetros ecoParq, como Polanco, Anzures, Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc, Nápoles, Extremadura Insurgentes e Insurgentes Mixcoac, entre otras.

Cómo revisar si la zona está regulada por parquímetros ecoParq

Los conductores que piensan estacionar su auto en la capital el 16 de septiembre pueden confirmar si la calle donde se ubican está dentro del esquema ecoParq. Las formas más directas para hacerlo son:

Consultar la señalización oficial en la vía pública, que indica horarios de operación y tarifas.

Usar la App CDMX o la aplicación ecoParq para ubicar en un mapa las colonias reguladas.

Verificar la presencia de máquinas expendedoras de boletos de parquímetro en la calle.

Revisar el mapa oficial de colonias en el portal de ecoParq.

Con estas opciones, los automovilistas evitan dudas sobre la operación de parquímetros 15 y 16 de septiembre en CDMX.

¿Cobran parquímetro en Polanco, Roma o Condesa el 16 de septiembre?

En colonias céntricas como Polanco, Roma o Condesa, que concentran gran parte de los parquímetros en la capital, el servicio no cobrará el 16 de septiembre. No obstante, el 15 de septiembre sí habrá cobro de manera normal durante el horario habitual.

Esto responde a la regla general de que el sistema ecoParq suspende su operación únicamente en días festivos oficiales, como ocurre en fechas patrias, año nuevo o días santos.

Multas y parquímetros CDMX días festivos

Durante la suspensión del 16 de septiembre, las autoridades aclararon que no se colocarán inmovilizadores ni se impondrán multas relacionadas con parquímetro. Sin embargo, recordaron que continúan vigentes otras restricciones de tránsito, como no estacionarse en lugares prohibidos, no bloquear rampas de acceso o ciclovías, y no ocupar lugares destinados a personas con discapacidad.

Restricciones viales durante las Fiestas Patrias

Aunque los parquímetros no funcionarán el 16 de septiembre, los automovilistas deben considerar que habrá cierres viales en el primer cuadro de la ciudad por el desfile militar y la ceremonia del Grito de Independencia. Estas restricciones dificultarán el acceso vehicular al Zócalo y a calles cercanas, por lo que las autoridades recomiendan usar transporte público.